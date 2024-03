TrÃªs sÃ£o presos por tentar matar homem em BatayporÃ£

Três indivíduos, de 24, 27 e 38 anos, foram presos ao tentar matar um homem a tiros na cidade de Batayporã. Conforme a Polícia Civil, a tentativa de assassinato estaria ligada ao ‘tribunal do crime’, que são homicídios encomendados por facções criminosas.

As investigações apontaram que os homens estariam em um Chevrolet Cobalt, de cor branca, durante a tarde de quinta-feira (21). Em diligências continuadas, as autoridades encontraram um dos criminosos, o de 27 anos, usando a mesma roupa que estava vestindo na tentativa de assassinato.

Ao ver as equipes policiais, os outros dois suspeitos fugiram do local, em direção ao distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, mas foram localizados pelo SIG (Setor de Investigações Gerais). Os policiais então tiveram certeza, durante as investigações, que a motivação seria por cobranças disciplinares de organização criminosa, ou seja, verdadeiro tribunal do crime.

O rapaz, de 24 anos, seria ainda o principal suspeito de ter cometido um assassinato no dia 6 de março em Angélica. Na ocasião, um jovem foi morto a tiros na frente de uma conveniência.

Durante as diligências, a equipe da SIG descobriu que o cadáver localizado na última segunda-feira (18), teria sido um dos alvos do grupo criminoso. Acerca deste fato, ficou evidenciado que naquela cena de crime, o grupo agia também em nome da facção criminosa, ocasião em que alvejaram à vítima, um homem de 42 anos com arma de fogo e em seguida, utilizando o mesmo veículo Chevrolet Cobalt, colocaram o cadáver no porta-malas e o dispensaram próximo à rodovia onde foi localizado pelos policiais militares.

