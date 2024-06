Veículo furtado em GO é recuperado em Paranaíba

Policiais militares da Força Tática, subsidiados pela Agência Local de Inteligência no 13º Batalhão, localizaram um veículo “duble”, que constaram se tratar de um carro furtado na cidade de Goiânia, capital de Goiás.

A equipe de Força Tática começou a patrulhar a cidade, após receber informações da Agência Local de Inteligência, em busca do veículo em questão, um Honda City, que possivelmente se tratava de um carro clonado.

Por volta das 18h, os policiais encontraram o dono do veículo trafegando pela Avenida Augusto Correia da Costa, próximo à praça da feira, sendo de imediato realizada uma abordagem para a verificação da suspeita.

Por meio de checagem nos sistemas oficiais, foi constatado que o veículo usava a placa de outro carro idêntico, registrado na cidade Inhumas, em Goiás, e que o veículo havia sido furtado em Goiânia.

A condutora contou aos policiais que seu esposo adquiriu o veículo há cerca de 10 anos e que não sabia mais detalhes. Na delegacia, o companheiro da condutora se apresentou e contou que comprou o veículo em Paranaíba, de pessoas de Goiás, há cerca de 6 ou 7 anos, mas não sabe informar quem são elas.

O casal e o veículo foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as medidas cabíveis pelo crime de receptação.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também