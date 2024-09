Veja por onde anda seu candidato nesta terça-feira (24)

Os candidatos à Prefeitura de Campo Grande participam de entrevistas, reuniões e fazem visitas pelos bairros da Capital. Confira a agenda deste terça-feira (24):

Rose Modesto (União Brasil):

Manhã:

- Reunião com a Diretoria do Sindicato do Comércio

- Gravação Programa Eleitoral

Tarde:

- Reunião com a Diretoria CRO

- Reuniões em empresas de Campo Grande

Noite:

- Reuniões com lideranças na região do Tijuca, Jardim Leblon e residencial Búzios.

Adriane Lopes (PP):

Manhã e tarde:

- Cumpre expediente na Prefeitura Municipal de Campo Grande

Noite:

- Reunião com candidatos da coligação

Beto Pereira (PSDB):

Manhã:

- 7h - Visita: Rotele Distribuidora De Bebidas. Rua: Araçá, 1621 - Morada Verde

- 8h30 - Entrevista: Rádio CBN e Correio do Estado – Ao Vivo. Local: Rádio CBN (Rua 15 De Novembro, 2415 – JD dos Estados)

- 10h às 12h – Gravação programa eleitoral

Tarde:

-15h às 18h – Visita Empresarial

Noite:

- 18h30 – Reunião: Gerson Tadeu – PODEMOS. Local: Comitê Beto (Av. Calógeras, 950 – Centro)

- 19h30 – Reunião: Deputado Paulo Corrêa – PSDB (Rua Joaquim De Moraes,751 JD Leblon)

- 20h30 – Reunião: João Marcelo Pereira – PSD (Rua Barão Do Rio Branco, 1924, Centro)

Camila Jara (PT):

Manhã:

- 09h30 às 12h – Gravação do programa eleitoral - Patricia/Sofia (Local: Rua Das Emboabas, 613, Vila Nossa Senhora Das Graças e Rua Agenor Pinto,810, Nova Lima)

Tarde:

- 14h – Entrevista: Rádio 106 FM e Campo Grande Post - Programa “Hora Do Contribuinte”. Entrevistadores: Mayke Vilalba E Alysson Leguizamon. Local: (Rua Ponta Porã, 173, Vila Palmira). Pauta: Saúde, Educação E Assistência Social; Referências Na Política E Como Convencer O Eleitor Indeciso

- 15h – Reunião da coordenação de campanha. Local: Morena Vídeo

- 16h30 – Caminhada com Camila E Zeca (Local: Avenida Dos Cafezais Esquina Com Rua Ibirá, Jardim Centro Oeste)

Noite:

- 18h – Reunião com expositores e organizadores de feiras culturais e da economia criativa. Local: Armazém Do Campo - Rua Juruena, 309 - Vila Taquarussu

- 20h – Reunião com candidato Jaime. Local: Rua Pindó, 197 – Coophatrabalho

Beto Figueiró (Novo):

- Não informou a agenda

Luso Queiroz (PSOL/REDE):

Manhã:

- Livre

Tarde e noite:

- Visitas no Bairro Caiçara e no centro

Ubirajara Borges Martins (DC):

- Não informou a agenda

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também