Vendedor ambulante morre dias após ser atropelado por moto na Capital

Um vendedor ambulante, de 67 anos, morreu 14 dias depois de ser atropelado por uma moto na Rua Presidente Vargas, região do Bairro Santo Antônio, em Campo Grande. A vítima estava internada na Santa Casa.

Conforme o boletim de ocorrência, o trabalhador estava andando na rua, com um carrinho de duas rodas, quando foi atingido por uma motocicleta. O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo a vítima e o encaminhando para a Santa Casa.

A filha do idoso, responsável por registrar o caso, detalhou não saber a dinâmica exata do acidente. No dia em que chegou no hospital, o vendedor precisou passar por uma cirurgia no crânio, ficando então internado até a noite de domingo (23), quando faleceu.

O caso foi registrado como morte a esclarecer, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

