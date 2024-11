Vereadora flagra agressão na rua em Três Lagoas e homem é preso

Uma vereadora que passava pela Rua Santa Branca, no bairro Vila Verde, em Três Lagoas, presenciou uma cena de violência doméstica. Uma mulher era agredida e ameaçada por um homem, que chegou a puxá-la pelos cabelos no meio da rua. O caso ocorreu nessa sexta-feira (22).

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu deter o suspeito em flagrante. Ele foi encaminhado à DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) da cidade, onde foi autuado com base na Lei Maria da Penha.

Durante o depoimento, o acusado revelou um histórico criminal. Ele afirmou ter cumprido 18 anos de prisão por um assalto ocorrido em 2005, em um posto de combustível na cidade de Água Clara. O homem relatou ainda que, desde quinta-feira (21), vinha enfrentando conflitos com sua companheira.

Na manhã da agressão, ele teria sido dispensado do trabalho em uma obra na Escola José Teixeira da Silva, no bairro Ipacaraí, após o patrão perceber que estava alcoolizado. Ao sair do local, encontrou com a companheira, momento em que a briga teria começado.

Outro crime

Enquanto o acusado era autuado na delegacia, uma pessoa chegou para registrar um boletim de ocorrência de roubo e reconheceu o casal como suspeito de ter cometido o crime. Segundo informações preliminares, os envolvidos teriam roubado cerca de R$ 100, o que pode ter gerado o desentendimento entre os dois no meio da rua.

A mulher agredida negou envolvimento no assalto, no entanto, a polícia apreendeu o dinheiro encontrado com o casal e iniciou uma investigação para esclarecer as circunstâncias do crime.

A autoridade policial segue apurando os fatos para definir as responsabilidades e tomar as providências cabíveis.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também