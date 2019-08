Vereadores são presos e levados por camburão durante sessão na câmara

Rauster Campitelli, com informações do Dourados Agora

Os vereadores Cirilo Ramão (MDB) e Pedro Pepa (DEM), que participavam de uma sessão de julgamento do vereador Junior Rodrigues (PL), foram presos na noite desta sexta-feira dentro da Câmara de Dourados. Os dois já haviam sido presos no ano passado na Operação Cifra Negra, que investiga suposto esquema de corrupção na casa de leis. Os dois saíram no camburão da Polícia Civil e foram levados para o 1º Distrito Policial.

Conforme o despacho judicial, os vereadores tinham conhecimento de que não poderiam reassumir os cargos - o que fizeram no dia 19 deste mês -, mesmo tendo sido absolvidos de denúncia na esfera cível, em atenção ao indeferimento de medida cautelar por parte do juiz Lucio Rodrigues da Silveira, da 1ª. Vara Criminal do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), deferida no dia 26, ao considerar o descumprimento de medidas cautelares que impunham condições ao afastamento das funções legislativas.

