Uma jovem mãe de 19 anos está passando por maus bocados em meio a brigas e confusão com o vizinho da frente, que perdura há meses. Segundo ela, além de assédio, gritos e xingamentos, o homem identificado como Robson Cleyton da Silva, 31 anos, teria corrido com uma faca em direção a sua casa e ameaçado buscar uma arma de fogo. O fato ocorreu em um condomínio do bairro Nova Lima, em Campo Grande.

A vítima procurou a Delegacia de Polícia, onde registrou um boletim de ocorrência por ameaça e relatou que havia sido assediada pelo morador e contado a esposa dele a fim de cessar o constrangimento. “Eu tenho várias testemunhas, eu passava na rua ele mexia, ele conseguiu meu número de contato no grupo de condomínio e chegou a mostrar as partes íntimas quando minhas amigas vinham aqui, 'fazer marquinha', até a minha mãe viu”, disse a vítima ao JD1 Notícias.

Segundo a ocorrência, depois disso, o homem passou a fazer ameaças, e no dia 22 de janeiro Robson teria tentado atacar a vítima com uma faca, alegando que a mesma teria induzido crianças da rua a quebrarem o hidrômetro da residência dele.

“As crianças estavam brincando em frente a calçada da minha casa, ele mora na frente, e eu não sei como quebraram, mas, quando explodiu o hidrômetro ele pegou uma faca e começou a gritar e correu em direção aos meninos, eu fui interferir e ele veio pra cima de mim, tive que fechar o portão e me trancar dentro de casa”, contou.

A jovem que é mãe de duas crianças relata que a menina de três anos, ficou traumatizada com a situação. “Ela ficou desesperada, e tem medo de sair de casa, quando ela escuta o barulho do carro dele, ela fica em choque, eu até gravei um vídeo, tenho testemunhas também sobre tudo isso”.

Após o registro de ocorrência da vizinha, Robson também procurou a Delegacia no dia 9 de fevereiro, onde efetuou um boletim de pichação colocando a vizinha como autora do desenho de um pênis em seu portão; ele a acusou de arremeçar ovos contra a casa e afirmou que a mulher induzia menores a fazer o mesmo em troca de refrigerantes. Robson disse que desde que começou um “desentendimento” (sem detalhar) entre eles os ataques começaram.

Em conversa com a mulher, ela alegou que as informações repassadas por Robson não procedem e que o mesmo fez o boletim a fim de prejudica-la. Ele até teria postado uma foto da mesma em uma página da rede social, o que contribuiu para que ela perdesse o emprego.

A jovem disse a reportagem que sofre com a situação, e que o pior são as filhas que presenciam cenas de gritos e ficam traumatizadas com a confusão. “Ele fica dizendo para todos que tem arma e que é guarda municipal, para intimidar. Todas as crianças da rua tem medo dele, eu só entrei em contato para dizer a verdade, tive que colocar câmeras na minha casa, está muito difícil”.

Em contato com a assessoria da Guarda Municipal foi informado que o suspeito não faz parte do quadro de servidores da prefeitura.

