Vídeo - Irmão de prefeito mata candidato a vereador a tiros após live

Sarah Chaves, com informações do IG

O candidato a veredador Cássio Remis, pelo partido PSDB da cidade de Patrocínio, em Minas Gerais, morreu na tarde de quinta-feira (24), após ser atingido por um tiro disparado pelo irmão do prefeito e secretário de obras do município.

Marra, que está foragido, já era suspeito do crime por aparecer interrompendo uma transmissão ao vivo do candidato a vereador, que denunciava condições das ruas na cidade. “Está aqui agora o secretário querendo chegar para me agredir”, diz o candidato, enquanto mostra um homem de máscara descendo de um veículo antes de ter transmissão interrompida.

Imagens de uma câmera de segurança do local do crime, reafirmaram a suspeita e mostraram o suspeito buscando uma arma no carro e disparando contra a vítima. Cinco tiros atingiram Cássio Remis, que morreu na hora.

Testemunhas do crime devem ser ouvidas nesta sexta-feira. O prefeito da cidade e irmão do suspeito, Deiró Marra, informou que pediu a exoneração do secretário do cargo. A prisão preventiva do suspeito vai ser pedida pela polícia civil.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, divulgou nota de pesar considrando o assassinato como “brutal”. “É inadimissível que o ambiente político se transforme nisso”, disse.

Veja, abaixo, vídeo de câmeras de segurança que mostram momento do crime:

Deixe seu Comentário

Leia Também