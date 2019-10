Vídeo mostra gerente sendo baleado quando chegava ao serviço

Joilson Francelino, com informações do site Porã News

O gerente Blás Rodrigo Ruiz Darte, 28 anos, foi abordado por pistoleiros na manhã desta quarta-feira (23) no momento em que chegava a seu local de trabalho, uma loja de pneus da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã.

De acordo com informações do site Porã News, os autores, a bordo de uma motocicleta, se aproximaram da caminhonete da vítima. Um dos ocupantes desceu e efetuou seis disparos contra o gerente que estava dentro do seu veículo.

Blás Rodrigo foi socorrido, encaminhado para uma unidade de saúde e não corre risco de morrer. A ação dos criminosos foi flagrada por câmera de segurança de um comércio e já estão em poder da polícia. Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também