Vídeo - Policial atira e mata adolescente ao reagir à assalto

Sarah Chaves, com informações do G1

Um policial civil, atirou e matou um adolescente de 16 anos nessa terça-feira (28) ao reagir a um assalto em um mercado em Rondonópolis, no Mato Grosso. O servidor chegou a pedir socorro, mas o jovem não resistiu.

As câmeras registraram o momento em que o suspeito entrou no estabelecimento comercial, de capacete escondendo o rosto, e armado, anunciou o assalto. O adolescente rendeu um funcionário no caixa. Um segundo assaltante também foi visto no local.

O policial, que não teve a identidade divulgada, fazia compras e viu a situação, ele se identificou como policial e atirou depois que o adolescente não teria se rendido.

O suspeito fugiu do local, se escondendo em uma loja próxima ao mercado. Após localizá-lo e dar voz de prisão, o policial pediu socorro e comunicou à polícia.

O adolescente foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até uma unidade de saúde de Rondonópolis, mas não resistiu.

A arma utilizada pelo policial foi apreendida e encaminhada para a Polícia Civil que vai instaurar inquérito para apurar a ocorrência.

A Polícia Militar divulgou nesta quarta-feira (29) que o adolescente morto durante o assalto foi apreendido na última sexta-feira (24).

Veja o momento do assalto flagrado por câmeras de segurança:

