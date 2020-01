Mãe denuncia irmão de 17 anos por estuprar filha dela de 13 anos

Priscilla Porangaba, com informações do Buriti News

Mãe de menina de 13 anos denunciou na delegacia de Dois Irmãos do Buriti de que seu irmão, de 17 anos, estuprou sua filha de 13 anos. A menina mora em Campo Grande com o pai e viajou para o município, para passar as férias com a mãe.

A investigação da Polícia Civil de Campo Grande vai apontar se a menina está grávida do tio. Segundo informações do site Buriti News, ele é suspeito de abusar de outra sobrinha, de 8 anos.

O boletim de ocorrência feito pela mãe foi registrado como estupro de vulnerável. Ainda conforme o site, a mãe trabalha em uma propriedade rural próxima ao município.

