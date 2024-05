SOS Rio Grande do Sul: Gaucheria CG está arrecadando doações para ajudar famílias

O restaurante de pratos típicos de Rio Grande do Sul, Gaucheria CG está realizando a campanha "SOS RS". Após a tragédia provocada pelas fortes chuvas nas cidades gaúchas, a ação tem como objetivo arrecadar doações para serem enviadas as famílias que estão passando por um momento difícil devido as enchentes.

“Estamos recebendo doações de roupas, sapatos, cobertores, roupas de cama e alimentos não perecíveis. Tudo para ajudar o povo gaúcho que precisa tanto nesse momento”, disse a equipe do restaurante.

As doações podem ser entregues nas duas unidades localizadas na Rua Brilhante, 3466 e Rua Pedro Celestino, 2089 na segunda, terça, quinta-feira e domingo, das 17h às 00h.

Ajude você também nessa causa!

