Jovem que estuprou e queimou corpo de mãe é preso

Paulinho Cabreira, 19 anos, foi preso na manhã deste sábado (28) pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil em Dourados após a expedição do mandado de prisão preventiva pela Justiça criminal da comarca pela acusação de estuprar, matar e carbonizar o corpo da sua mãe no dia ela na segunda-feira (23).

Segundo informações do Dourados News, o delegado Rodolfo Daltro informou que após a identificação das testemunhas, representaram a prisão preventiva de Paulinho e que a sua liberdade desacreditava a Justiça e o Estado por toda a violência do caso.

O jovem foi apontado por estuprar, matar e depois queimar o corpo de Marina Cabreira, 42 anos, mãe de Paulinho nessa segunda no Parque Alvorada.

De acordo com a polícia, após a prisão, ele foi interrogado e confessou o crime. Em seu testemunho, sua mãe, embriagada, dormiu no chão da sala e neste momento ele começou a estuprá-la. Durante a violência, a mãe acordou e o filho a esfaqueou. Após mata-la, ele ateou fogo ao corpo dela e fugiu levando um rádio do namorado de sua mãe.

Os agentes também informaram que depois da prisão, Paulinho se mostrou preocupado com R$ 2 mil que Marina teria depositado em uma conta bancária, situação classificada como demonstração de frieza pelas autoridades policiais.

Com a prisão preventiva, o jovem aguardará todo o processo de ação penal preso.

