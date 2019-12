Criança de 7 anos sofre estupro coletivo dentro da escola

Sarah Chaves, com informações do Bahia no Ar

Uma criança de 7 anos, foi vítima de estupro coletivo dentro de uma escola municipal na Bahia na quarta-feira (11), no dia do aniversário de sete anos do menino.

Segundo relatos da família, a criança foi violentada por três adolescentes no Centro Municipal de Educação Professor Paulo freire (Caic), que teriam trancado o menino no banheiro, roubado o dinheiro do lanche da vítima e introduziram um objeto no ânus do menino.

Os pais da vítima perceberam que o garoto voltou da escola sujo de fezes, e apresentou sangramento da região anal, e foi encaminhado para o hospital do município de Vitória da Conquista no Estado Baiano, onde o médico que o atendeu confirmou a possibilidade de estupro coletivo.

A Secretária da Educação da cidade informou por meio de uma note que fará uma reunião para apurar o caso. A vítima e os familiares estão sendo acompanhados pelo Conselho Tutelar.

