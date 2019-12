Avô de 83 anos é preso em flagrante por estupro a netos de 4 e 6 anos

Priscilla Porangaba, com informações do O Pantaneiro

Um idoso, de 83 anos que terá a identidade preservada para não expor as crianças, foi preso em flagrante por estuprar os dois netos de, 4 e 6 anos, em casa, em um bairro de Aquidauana,

Segundo informações, do O Pantaneiro, ele é avô materno das crianças e foi flagrado pela a avó paterna delas. A Polícia Militar foi ao local e o prendeu em flagrante.

Ainda de acordo com o site, o idoso foi visto deitado na cama, com as calças arriadas e com o pênis ereto. O menino de 6 anos estava masturbando o idoso no momento em que a avó chegou na casa. Já a criança, de 4 anos, estava sentada na outra cama observando.

Ele foi preso e levado à delegacia da cidade.

