SED afasta diretor acusado de abuso à aluna de 15 anos

A Secretária de Estado de Educação, publicou por meio do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (7), a suspensão do diretor da Escola Estadual Joaquim Mário Bonfim, Fernando Eduardo Areco, acusado de abusar de uma estudante de 15 anos.

O fato teria acontecido no dia 20 do mês de setembro, nas dependências da unidade escolar, em Bodoquena.

Fernando Eduardo foi afastado por 30 dias, com fundamento no capítulo II, que trata da Suspensão Preventiva, observado o disposto nos artigos 249/251 da Lei Estadual n. 1.102.

Caso

O diretor Fernando Eduardo Areco, foi acusado de abusar de uma estudante de 15 anos, nas dependências da unidade escolar. De acordo com relatos da mãe da vítima, ao JD1 Notícias, a filha precisava adiantar uma prova que seria aplicada no dia 23 de setembro.

A estudante do 9º ano foi submetida à avaliação sob a supervisão de Fernando, em certo momento, segundo o relato, o diretor começou a passar a mão nas costas da aluna. Incomodada, ela saiu na direção da porta, quando Fernando teria tentado beijá-la a força. Neste momento, uma professora teria visto a tentativa do diretor, que saiu da sala sem dar explicações.

