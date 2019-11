Homem que estuprou neta de namorada é preso

Jônathas Padilha, com informações do Maracaju Speed

Um homem, 53 anos, não identificado, abusou sexualmente da neta de 5 anos, de sua namorada, na época, foi preso na tarde dessa terça-feira (19), enquanto policiais militares faziam rondas na cidade de Maracaju.

O criminoso foi indiciado por estupro de vulnerável e também respondia por outros crimes, mas ficou foragido da polícia. Até a tarde de ontem, durante uma ronda, policias perceberam o nervosismo do homem e decidiram puxar seu nome no sistema da policia, onde encontraram que estava com mandato de prisão em aberto.

O crime aconteceu em abril desse ano, a mãe da criança violentada percebeu que sua filha estava destratando o namorado de sua avó e começou a fazer perguntas, até a garota confessar o abuso que sofreu no quarto, com a porta aberta, enquanto o seu pai estava nos fundos assistindo televisão e sua avó fazia comida.

A criança ia todos os finais de semana para a casa do pai, que morava nos fundos da casa de sua avó.

