Mulher flagra marido estuprando jovem em coma alcoólico

Um homem, 27 anos, dado como foragido é suspeito de estuprar uma jovem de 19 anos que estava em coma alcoólico. Os fatos ocorreram na madrugada deste domingo (22), em uma residência localizada na área central de Costa Rica. A esposa do autor foi quem o flagrou.

De acordo com informações, a vítima e o marido foram para a casa de amigos beber e conversar, na noite do sábado (21). Juntamente com outros casais, ingeriram uma grande quantidade de bebida alcoólica.

A jovem e o marido entraram em coma alcoólico e ficaram pelo local. Na madrugada, a moradora da residência, acordou e flagrou o marido estuprando a jovem, que estava desacordada. A esposa do autor foi ameaçada, mas mesmo assim acionou a Polícia Militar.

O estuprador fugiu e até o momento não foi encontrado. A vítima e o marido foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados à Fundação Hospitalar. A jovem teria dito que dias atrás o autor se insinuou para ela.

A Polícia Civil representou pela prisão preventiva do autor e aguarda decisão judicial. Além disso, foram solicitadas medidas protetivas para a esposa dele, que foi ameaçada após denunciá-lo. Ele vai responder por estupro de vulnerável, já que a vítima estava inconsciente durante o ato.

