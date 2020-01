Assistente pedagógico é condenado a 12 anos por estupro de vulneráveis

Prisciila Porangaba, com informações do O Pantaneiro

Quase três anos após abusar de três crianças, um assistente pedagógico, não identificado para preservar a imagem das crianças, foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável em uma creche pública em Aquidauana.

Segundo informações do site O Pantaneiro, na denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS) , as três vítimas, com idades entre 3 e 4 anos, começaram a apresentar comportamento estranho após as férias de julho de 2017.

Uma das vítimas, de 4 anos, disse aos pais que não queria mais ir à escola porque havia "um grande" na sala de aula que judiava dele. Em uma outra ocasião, ele reclamou para a mãe que estava com dor no ânus e ela constatou que havia uma lesão na criança.

O outro menino, de 4 anos, também apresentou mudança no comportamento e contou ao pai que o "tio" da escola brincava com seu órgão genital e que também havia mexido no "bumbum". A outra vítima, de 3 anos, chorava e dizia que tinha medo da escola.

Uma funcionária da escola relatou à polícia que, em diversas ocasiões, quando levava os meninos ao banheiro, o assistente fechava a porta. Quando a professora levava, a porta permanecia aberta. O réu nega as acusações.

Em 2018, o assistente foi julgado e absolvido. Os familiares das vítimas recorreram e, na última quinta-feira (23), o réu foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS).

