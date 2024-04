Messias, condenado por matar ex-namorada e amigo terá que pagar R$ 30 mil de indenização

Saiba Mais Justiça Com apenas duas mulheres na bancada, Messias é condenado por feminicidio

Messias Cordeiro de Lima, de 25 anos, foi condenado por júri popular em Campo Grande nesta quarta-feira (24) pela morte de sua ex-namorada, Karolina Silva Pereira, de 22 anos, e seu amigo, Luan Roberto de Oliveira, de 24 anos. Além da condenação, Messias terá que pagar uma indenização de R$ 15 mil reais para cada família das vítimas.

O crime ocorreu em 30 de abril do ano passado, quando Messias disparou três tiros contra as vítimas em frente à casa de Karolina, no Jardim Colibri. O valor de R$ 15 mil reais é o mínimo estabelecido, e as famílias podem buscar um valor maior a título de dano moral e material no Juízo Cível.



Ele também foi condenado a 45 anos de reclusão, sendo 22 anos por feminicídio, 20 anos por homicídio qualificado e 3 anos por porte ilegal de arma de fogo.

Patrícia Silva, mãe de Karolina, falou ao JD1 sobre o veredito. "A gente precisava disso pra poder virar essa página. Nada vai trazer minha filha de volta, mas na lei dos homens a justiça foi feita. É uma dor que não desejo para nenhuma mãe, saber que nunca mais vou ter ela comigo. Reviver tudo hoje foi difícil, mas sabemos que era necessário, agora ela vai descansar", disse emocionada.

