Salas de audiência por vídeo conferência são inauguradas em presídio da capital

O secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira, inaugurou na manhã desta quinta-feira (30) duas salas de audiência por videoconferência, no presídio militar do Complexo Penitenciário do Jardim Noroeste.

Para Videira, o novo recurso tem proporciona economia financeira com deslocamento e também na segurança dos agentes que deslocam custodiados até os locais de audiência, como por exemplo, a sede do TJ-MS, no Parque dos Poderes. “É uma ferramenta indispensável e imprime celeridade no curso do processo e garante a observação dos prazos que hoje é uma dificuldade”, afirmou. O secretário conclui que “não podemos ter medo da tecnologia, se não a criminalidade se cria”.

De acordo com informações da polícia, para a escolta de presos para audiências foram gastos pouco mais de R$ 76 mil, em 2019. No mesmo ano, R$ 29 mil foi para manutenção e os combustíveis das viaturas que levaram os presos para o local das audiências custaram mais de R$ 116 mil aos cofres públicos.

O comandante da Polícia Militar, coronel Waldir Ribeiro Acosta, destaca a importância da tecnologia inaugurada para o benefício da população. Com a dispensa da escolta policial, os militares estarão dispostos a fazer outras missões, como policiamento ostensivo. “Esse efetivo poderá ser realocado para outras missões”, completou.

Mais de R$ 13 mil foram investidos para a construção das salas e foram construídas por meio de uma parceria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Justiça Federal, PMMS, Sejusp e Governo do Estado.

