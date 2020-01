Operação que prendeu Jamil Name terá desdobramento em 2020

A operação Omertá, que desarticulou a milícia comandada pelo empresário Jamil Name terá outros desdobramentos em 2020, segundo informou nesta terça-feira (14), o delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas.

A declaração de Vargas se deu durante entrevista coletiva nesta manhã onde falou sobre o combate ao crime organizado em Mato Grosso do Sul, durante o ano de 2019. Além da Omertá, a investigação que impediu o roubo ao cofre do Banco do Brasil em Campo Grande também continuará. (Na foto abaixo, os integrantes da quadrilha que já estão presos)

Classificando como a investigação de maior repercussão e mais complexa desenvolvida pela Polícia Civil na última década, o delegado-geral adiantou que alguns integrantes da quadrilha foram identificados em outros estados e logo serão localizados e presos.

Por segurança, Vargas não deu mais detalhes sobre os desdobramentos. Na oportunidade, o delegado agradeceu o apoio de outras forças de segurança que integraram as operações por ele citadas.

