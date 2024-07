Virou moda? Polícia prende homem que estava andando com os 'documentos' de fora em MS

Homem, de 29 anos, foi preso depois de ser flagrado andando ‘com os documentos de fora’ em Nova Andradina. Ele estava na Vila Operaria, próximo a saída para Batayporã, quando foi localizado. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (25).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso, onde um homem nu estaria andando sentido saída para Batayporã. No local indicado, os militares abordaram o autor.

Quando questionado, ele informou não saber porque estava sem roupas. Além disso, ele detalhou que faz uso de remédio controlado. O autor demorou a conseguir informar seus dados corretamente.

Já na Delegacia de Polícia Civil, os militares conseguiram encontrar o telefone da irmã do rapaz. Ela foi até o local, junto com a mãe e o Corpo de Bombeiros, para poder levar o homem até o Hospital Regional.

Diante disso, o caso foi registrado como ato obsceno e será investigado. Assista o momento da prisão:

