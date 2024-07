JD1TV: Muito calor? Com o 'bigulinho' de fora, jovem faz passeio pelas ruas de Ponta Porã

Um jovem, ainda não identificado, foi visto andando peladão na Avenida Brasil, em Ponta Porã, durante a manhã desta quinta-feira (25).

Conforme vídeos que circularam em grupos da cidade, o rapaz estava tranquilo, andando como se nada estivesse acontecendo, com o ‘bigulinho’ de fora. Populares que passaram por ele, chegaram a registrar o caso, apesar do espanto.

Alguns moradores chegaram a brincar que ‘está muito calor’ na cidade, por isso o homem estava sem roupas.

Não existem informações se ele foi detido. Entretanto, a Polícia Militar estava sendo chamada para averiguar o caso na região.

Assista a um vídeo encaminhado ao JD1: