Vítima da depressão, homem usa cinto para se enforcar no Taquarussu

O jovem Gwilnner de Carvalho Candia, 29 anos, foi encontrado morto pela esposa na segunda-feira (3), pendurado por um cinto no pescoço dentro de casa na Vila Taquarussu.



De acordo com o boletim de ocorrência, a esposa relatou à polícia que por volta das 15h tentou entrar em seu quarto, quando percebeu certa dificuldade em abrir a porta, então viu que o marido estava pendurado por um cinto pelo lado de dentro da porta do quarto.

Ao se deparar com Gwilnner enforcado, a mulher retirou o cinto, o segurou e colocou o marido na cama e saiu para pedir ajuda ao cunhado que mora no mesmo terreno.



Ao chegar no quarto, o cunhado ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que o orientou na realização dos procedimentos de reanimação Cardiopulmonar (RCP) até a chegada da viatura.

Após 15 minutos, a viatura chegou ao local, porém a vítima já estava sem sinais vitais. Gwilnner deixou a esposa e três filhos.



Varios amigos de Gwilnner deixaram mensagens de despedidas nas redes sociais, lamentando que alguém tão querido tivesse depressão. “Não estou conseguindo acreditar nisso, infelizmente mais uma batalha que a depressão venceu”, escreveu uma amiga.

