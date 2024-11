"Vou furar vocês na bala", homem morre ao entrar em confronto com o Choque na Capital

Aderso Pereira Rodrigues Junior, de 34 anos, vulgo ‘Dalsim PCC’, morreu ao entrar em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar, durante o começo da tarde de segunda-feira (25), na Rua Centopéia, região do bairro Jardim Samambaia, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, durante a tarde de domingo (24) as equipes foram acionadas pois um homem estaria efetuando disparos no meio da rua com uma pistola rajada. Diante da situação, os policiais chegaram a ir até o local, e realizaram diligências pela região encontrando a companheira de Aderso andando no carro dele, durante a manhã de segunda.

Ela então contou que no momento dos disparos, os dois estavam em uma conveniência quando o amásio ficou alterado e sobre influencia de drogas. Depois disso, ela tentou ir embora com a filha, uma bebê ainda de colo, mas foi impedida pelo homem. O casal então foi para casa e dormiram, até que a mulher saiu do imóvel por volta das 6h da manhã.

Os policiais então foram até a residência indicada por ela, sendo que ao chegar na rua Centopéia avistaram o Dalsim em um portão de elevação, saindo correndo para dentro da casa para se esconder. Ele chegou a ameaçar os militares dizendo: ‘não entra não, se não vai levar!!!’ e ‘vou furar vocês na bala’.

Aderso disparou contra o Batalhão de Choque, mas foi alvejado durante a tentativa de repelir a injusta agressão. Ele foi socorrido, sendo levado para UPA Universitário ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo depois de dar entrada na unidade de saúde.

As equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local, onde encontraram uma pistola rajada, já municiada com 16 munições 9mm intactas. O prejuízo ao crime foi de R$ 9 mil.

O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição a intervenção policial e tentativa de homicídio praticada contra autoridade, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

