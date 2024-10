Quaest/ TV Morena: Rose 28%, Beto 25%, Adriane 24% e Camila 7%

A TV Morena divulgou há pouco neste sábado (5), a pesquisa divulgada pelo Instituto Quaest. O levantamento repete o quadro de empate triplo entre Rose Modesto (União Brasil), Beto Pereira (PSDB) e Adriane Lopes (PP) de outros levantamentos.

Levantamento estimulado mostra que Rose Modesto teve queda desde a última pesquisa realizada em 17 de novembro, saindo de 31% para 28%. Já Beto Pereira permaneceu com os mesmos 25%, enquanto a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes subiu de 16% para 24%. Camila Jara perdeu 1%, saindo dos 8 pontos para 7.

O quadro de votos válidos traz outro empate, Rose Modesto com 31% das intenções de votos e Beto Pereira e Adriane Lopes com 30%, Camila Jara com 7%, Beto Figueiró (NOVO) com 2%. Já Luso Queiroz (PSOL) e Ubirajara Martins não pontuaram.

A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número MS-01183/2024. O nível de confiança das estimativas é de 95% e a margem de erro máxima prevista é de cerca de 3% para mais ou para menos.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também