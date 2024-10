Rose 27,9%, Beto 25,3% e Adriane 21,2%, diz Ranking

O Instituto Ranking divulgou nesta quinta-feira (3), mais uma pesquisa da corrida eleitoral pela cadeira da Prefeitura de Campo Grande, e o cenário é parecido com o levantamento feito na semana passada, onde mostra Rose Modesto (União Brasil) e Beto Pereira (PSDB) seguindo para o segundo turno das eleições.

No cenário estimulado, Rose tem 27,9% dos votos contra 25,3% de Beto, seguindo pela candidata Adriana Lopes (PP), que diminuiu a diferença, alcançando os 21,2%. A candidata Camila Jara soma 7,2%, enquanto Beto Figueiró (NOVO) tem 3,2%. Abaixo dos 1% estão Ubirajara Martins (DC) e Luso Queiroz (PSOL).

Com relação ao voto espontâneo dos eleitores, Modesto figura novamente na liderança com 22% e Pereira vem logo atrás com 19%. Lopes subiu para 16%, assim como Camila Jara que alcançou os 6% e Beto Figueiró atingiu 2%. Outra vez, Ubirajara e Luso não chegaram a casa dos 1%.

A rejeição sofreu alterações em relação à pesquisa passada, de acordo com instituto. Rose Modesto teve 8%, enquanto Beto Pereira atingiu dois dígitos com 12% da rejeição do público. Adriane Lopes, candidata a reeleição, no entanto, é a que apresenta o maior percentual, tendo 22%.

A pesquisa foi registrada no TSE como MS-07278/2024 e tem como margem de erro é de 4 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%. Foram ouvidos 2 mil moradores, entre os dias 1° e 2 de outubro, onde a margem de erro é de 2,2% e a confiabilidade é de 95%.

