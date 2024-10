Adriane estipula meta para entregar 400 km de asfalto, se eleita

Em reunião com apoiadores e lideranças em bairros da Região Anhanduizinho, a prefeita Adriane Lopes (PP) reiterou o compromisso de investir na melhoria da infraestrutura de bairros da região, como o Jardim Los Angeles, Porto Galo, Aero Rancho, Guanandi e Jardim das Nações.

Em dois anos, Adriane entregou 150 km de asfalto novo em toda a cidade e a meta para um próximo mandato é pavimentar mais 400 km de vias em Campo Grande.

“Nos próximos quatro anos, vamos pavimentar mais de 400 km de vias. As ruas que ainda não foram asfaltadas nos bairros desta região (Anhanduizinho) também receberão essas melhorias”, afirmou. A prefeita destacou, ainda, a importância de investimentos em drenagem para evitar alagamentos e enchentes, usando tecnologias modernas que prepararão a cidade para o futuro.

Durante os encontros, Adriane também destacou investimentos em outras áreas, como na Saúde, através da reforma da USF Los Angeles, que está sendo executada com mão de obra própria. A Prefeitura precisou reincidir o contrato com a empresa que ganhou a licitação para a reforma da unidade, em razão do descumprimento dos prazos de execução.



“Fui uma, duas, três, quatro vezes fiscalizar a obra e não via progresso. Teve um dia que não tinha um trabalhador sequer. Rompemos o contrato e estamos finalizando com nossa própria equipe para garantir que os recursos públicos sejam respeitados”, explicou Adriane. A conclusão da reforma é esperada para breve, trazendo melhorias para o atendimento da população local.

Outra obra destacada foi a duplicação da Avenida dos Cafezais, que incluiu a construção de uma ciclovia em parceria com o Governo do Estado. Além disso, a prefeita lembrou que a rede de esgoto foi ampliada na região, proporcionando mais saúde e qualidade de vida aos moradores do Los Angeles.

"Hoje, Campo Grande se tornou um canteiro de obras. E vamos continuar avançando para levar melhorias para toda a nossa população, priorizando, sobretudo, aqueles que há décadas esperam por estas mudanças. Nós já iniciamos este processo e vamos fazer muito mais", destacou a prefeita.

