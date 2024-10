Adriane faz ato com mulheres; Michelle Bolsonaro esteve presente

O 'Movimento Mulheres Conservadoras do Brasil' está acontecendo nesta quinta-feira (17), em Campo Grande. A prefeita da Capital e candidata a reeleição no segundo turno das Eleições 2024, Adriane Lopes, recebeu a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, que chegou acompanhada da senadora Damares Alves (Republicanos) e da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, juntamente com a senadora Tereza Cristina (PP), na manhã de hoje.

O evento, que reúne mulheres da direita, busca ampliar as vozes femininas e fortalecer o papel delas na política. Durante o ato, Michelle celebrou a vitória das mulheres nas Eleições Municipais. "Nós elegemos 15 vereadoras aqui no Estado e duas vice-prefeitas. Isso é um aumento de 370%, um resultado positivo do nosso trabalho de percorrer o Brasil falando da força das mulheres na política".

"Campo Grande é abençoada e precisa ser governada por uma mulher de coragem, que vai à luta e conquista coisas pelo seu povo. Somos mulheres conservadoras, que tem valores e princípios, e estamos cada vez mais unidas pelo nosso País. Estamos aqui hoje, porque acreditamos nesse projeto para Campo Grande, acreditamos na Adriane Lopes para melhorar cada vez mais essa Cidade e defender os direitos da população Campo-grandense. Campo Grande e Mato Grosso do Sul é de Deus, é Pátria, é família e é liberdade", acrescentou a ex-primeira dama.

Durante sua fala, Damares também demonstrou apoio a Adriane Lopes e falou sobre a importância da união da direita. "Nós não podemos errar agora. Os conservadores de Mato Grosso do Sul, mas digo os verdadeiros conservadores, estão unidos com um só objetivo. Porque a gente não faz aliança com a esquerda, a gente não serve o governo de esquerda. Vamos nos unir e conquistar a vitória mais uma vez, apoiando a prefeita", ressaltou ela.

Para a candidata a reeleição, o apoio das mulheres conservadoras do País é de grande valor. "Nunca me coloquei no lugar de vítima, apenas foquei em Campo Grande. Eu era vice sim, eleita por duas vezes como vice, mas como todos sabem, vice não toma decisão administrativa. Peguei a Capital com crise na saúde, muitas dificuldades, mais de 300 obras paradas, uma prefeitura sem certidão, sem capacidade de investimentos, negativada e eu não reclamei, eu trabalhei. Fico grata com esse apoio, de mulheres guerreiras, conservadoras, e tenho certeza que juntas faremos muito pelo Brasil", reafirmou.

A senadora Tereza Cristina declarou gratidão pelo apoio da ex-primeira dama Michele, e das demais mulheres da direita. "Hoje é um dia muito especial, de receber essas mulheres guerreiras. Eu e Adriane começamos sozinhas, e olha como estamos agora? Estamos acompanhadas de muita gente que acredita no trabalho da Adriane, que quer fazer a diferença por Campo Grande, por MS e pelo Brasil. Eu sempre tive certeza do potencial da Adriane, dos princípios que ela segue e que vamos vencer essas eleições no dia 27 de outubro. Tem muito o que ser feito pela Capital e tenho certeza que será muito bem executado", destacou Tereza.

O encontro também conta com a participação da primeira-dama de Mato Grosso do Sul, Mônica Riedel. "Estamos com a Adriane. Quando eu precisei, eu junto com o Eduardo Riedel durante a campanha, recebemos o apoio dela e hoje estou aqui para reafirmar esse compromisso. O interesse de mulheres por política tem crescido cada vez mais, e nós acreditamos na mulher na política. Juntas vamos longe!", finalizou ela.

