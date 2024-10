Adriane quer fortalecer 'vocação turística' da Capital com parques e corredor gastronômico

poiada por Tereza Cristina, Adriane Lopes é a única candidata conservadora e de direita



A prefeita Adriane Lopes (PP), candidata à reeleição pela coligação "Sem Medo de Fazer o Certo", é a única chefe de Executivo de uma capital brasileira com ideologia conservadora e de direita. Adriane tem se destacado como uma grande liderança feminina na política e conta com o apoio irrestrito da senadora Tereza Cristina, uma das figuras políticas de direita mais influentes do Brasil.



Convidada pela senadora Tereza Cristina por se filiar ao Partido Progressistas no final de 2022, Adriane foi reconhecida por sua excelência na gestão e por consulta princípios conservadores. Desde sua filiação ao PP no ano passado, Tereza Cristina, tem sido uma apoiada leal da prefeita.



A senadora Tereza Cristina, a mulher mais votada de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2022, é uma defensora do agronegócio e fez história como ministra da Agricultura no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sua musculatura política é reconhecida nacionalmente.



Com uma aliança forte e apoio incondicional a Adriane, Tereza Cristina demonstra sua confiança na capacidade administrativa da prefeita, que, em apenas dois anos, revolucionou a educação municipal de Campo Grande. Adriane reformou 205 escolas, substituiu todo o mobiliário, iniciou a instalação de energia fotovoltaica e ar-condicionado nas escolas.



Ela construiu ainda 152 salas de aulas, criando 6,6 mil novas vagas, o que reduziu pela metade o déficit nas séries iniciais. A meta para os próximos anos e zerar a fila de espera com a ampliação de salas e construção de obras de oito escolas.



Adriane implementou também o piso salarial dos professores, realizou concurso público para 323 docentes e anunciou vagas para mais 4.200 cargos na educação. Adriane também foi agraciada com o Prêmio de Governança e realizou grandes feitos em diversos setores.



“É fundamental que nossas alianças regionais compartilhem nossos princípios. Campo Grande merece continuar no caminho certo, e Adriane é a única pré-candidata que realmente representa esses valores de pátria, liberdade e família. Adriane é a única prefeita conservadora do país e juntas enfrentaremos o pleito eleitoral”, destaca a senadora.



Tereza Cristina destaca ainda a trajetória e a competência de Adriane. “A cada dia, sua firmeza, resiliência e capacidade de gestão ficam mais evidentes. Adriane enfrenta desafios com determinação e resolve problemas com competência. Adriane, você tem o meu total apoio e cada dificuldade que colocam na nossa frente me dá ainda mais força para continuar. Sua experiência e conhecimento das demandas da cidade são incomparáveis, por isso pode contar comigo. Estaremos juntas”, reforçou o senadora.



Por sua vez, a prefeita Adriane pontua que Tereza Cristina é uma guia essencial nesta jornada eleitoral, vendo na senadora um exemplo de força e resiliência. “Agradeço à nossa 'timoneira', que tem guiado nossos passos no Partido Progressista. Senadora, não tenho palavras para expressar minha gratidão. Obrigada pelo apoio, pela mão amiga, pelas palavras de sabedoria, pelas boas conversas e pela parceria nessa caminhada. Estou pronta para o desafio que se segue em prol de Campo Grande”, declarou a prefeita Adriane.



A prefeita Adriane e a senadora Tereza Cristina iniciam a campanha eleitoral com apoio da direita campo-grandense que acredita na liberdade. Essa bandeira se faz essencial em um momento em que grupos políticos que já tiveram oportunidade de contribuir com a Capital e não o fizeram tentam a cadeira do Executivo.

