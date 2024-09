Adriane reafirma compromisso com saúde e infraestrutura no Aero Rancho

A prefeita Adriane Lopes (PP), visitou comércios e conversou com eleitores na Avenida Rachel de Queiroz, uma das principais vias do bairro Aero Rancho nessa quarta-feira (18). Durante o encontro, ela destacou as ações já realizadas em seu mandato e os projetos futuros para a região, reafirmando seu compromisso com a educação, saúde e infraestrutura local.



Adriane Lopes ressaltou que uma das demandas mais cobradas pela população é a questão das vagas em escolas e creches, que tem sido uma prioridade de sua gestão. "Para um próximo mandato, tenho planos para continuar focada em dois pontos principais: educação e saúde. Na educação, já ampliamos o número de salas de aula, com 2 mil novos alunos matriculados apenas nessa região. Nosso objetivo é zerar a fila de espera nas escolas e creches nos próximos quatro anos", afirmou a prefeita.

Em dois anos, 6,6 mil novas vagas foram criadas com a construção de 150 salas de aula, o que reduziu o déficit na educação básica pela metade.



Além dos avanços na educação, Adriane destacou as obras de infraestrutura que estão em andamento, como o saneamento básico, asfalto e drenagem, que são reivindicações antigas dos moradores. "Por exemplo, no bairro Los Angeles, que existe há 40 anos sem saneamento, já iniciamos a implantação e, em breve, vamos lançar as obras de asfalto e drenagem. Queremos continuar ampliando esses serviços para atender às necessidades dos moradores", destacou.



A saúde também foi um dos temas abordados pela prefeita, que mencionou a ampliação das unidades de atendimento e o fortalecimento da atenção primária. Já na mobilidade urbana, Adriane destacou conexão dos bairros para facilitar a vida dos moradores da região.





Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também