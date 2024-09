Adriane recebe líder do PP, Ciro Nogueira, para encontro de lideranças na Capital

O presidente nacional do Partido Progressistas (PP), senador Ciro Nogueira, desembarca em Campo Grande nesta quarta-feira (11), data significativa para a campanha de Adriane Lopes.

Na ocasião ocorre um encontro de lideranças que também contará com a presença da senadora Tereza Cristina, vice-presidente nacional da legenda e o deputado federal, Luiz Ovando.

O evento será a partir das 18h30 no Ginásio Rádio Clube Campo, localizado na Av. Toros Puxian.

