Adriane se reúne com Simone Tebet para discutir a Rota Bioceânica

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, se reuniu na tarde desta sexta-feira (13) com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para abordar temas de importância às Rotas de Integração Sul-Americana e a Rota Bioceânica.

Durante o encontro, Tebet destacou a importância estratégica da existência de uma rota para o comércio internacional e oportunidades trazidas à Campo Grande.

“Com a Rota, do Pacífico ao mercado asiático, nós diminuímos quase 10 mil quilômetros e cerca de três semanas a distância. Nossos produtos vão estar mais competitivos, pois vamos estar mais próximos e Campo Grande, pelo posicionamento geográfico, se apresenta como importante alvo de investimentos e crescimento”, explicou a ministra.

Adriane, por sua vez, destacou o papel de Campo Grande como ponto estratégico da Rota, além de afirmar que a Capital está preparada para assumir uma posição de liderança.

“Temos recebido pessoas de muitos estados buscando informações sobre o andamento da Rota, e tenho certeza que Campo Grande vai protagonizar no Centro-Oeste, como um importante hub logístico, de negócios, serviços e oportunidades”, pontuou.

