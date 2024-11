Adriane viabiliza primeira emenda para "Viaduto da Coca-Cola"

Durante reunião em Brasília com a senadora Tereza Cristina, a prefeita de Campo Grande Adriane Lopes conseguiu uma emenda de R$ 15 milhões para a construção do viaduto entre a Gury Marques e a Avenida Senador Mendes Canale, conhecido como “viaduto da Coca-Cola”. A obra deve aliviar o tráfego da região.

Ao comentar sobre a importância estratégica da obra para o trânsito da Capital, Adriane pontou a questão da mobilidade urbana. “A construção do viaduto da Gury Marques vai aliviar o trânsito nas principais vias da região e melhorar o fluxo de veículos nas áreas da Bandeira e Anhanduizinho. Essa obra faz parte de um conjunto de medidas essenciais. Diariamente, milhares de veículos passam por ali, e essa intervenção vai transformar a rotina de quem utiliza essas vias”, disse.

A obra está orçada no valor de aproximadamente R$ 80 milhões e deve ser licitada em 2025. Também no próximo ano, a Prefeitura planeja pavimentar pelo menos 60 km de vias que são linhas do transporte coletivo em toda Capital.

“A construção do viaduto é uma obra essencial para a cidade, que irá facilitar a mobilidade dos sul-mato-grossenses, melhorar o tráfego e impulsionar o desenvolvimento de Campo Grande. Parte dos recursos para a obra já está assegurada”, garantiu a senadora Tereza Cristina.

