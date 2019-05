Advertência de Barbosinha

Líder do governo Reinaldo Azambuja (PSDB), o deputado estadual Barbosinha (DEM), tem conquistado respeito no Executivo e fora dele, por ser bom articulador e pela capacidade de argumentar tecnicamente a favor de questões "espinhosas", como a proposta que prevê reajuste zero aos servidores e a discussão do abono salarial.

Apesar de ser uma demanda complexa, ele tem tido atenção dos sindicatos. Barbosinha tem procurado uma única via com seus pares de governo e com os sindicalistas, com assento do outro lado da mesa, “tem que fortalecer o diálogo transparente entre as partes”.

Como o quadro atual mostra grandes dificuldades de conceder aumento salarial em 2019, ele tem sido uma espécie de "algodão entre cristais" em reuniões tensas. Ao JD1, o parlamentar foi claro, “se não tivermos responsabilidade, MS será o próximo estado a pagar a folha com atraso”, concluiu.

