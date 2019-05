Barbosinha pede apoio para investir R$ 30 mi no aeroporto de Dourados

O deputado Barbosinha (DEM-MS) pediu apoio à bancada federal para investir R$ 30 milhões na construção de um novo receptivo no aeroporto Francisco de Matos Pereira em Dourados. O pedido do parlamentar ocorreu durante sessão de quarta-feira (8) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (AL-MS).



"O recurso foi alocado pela bancada federal, mas não está inserido como emenda impositiva, que tem por lei a obrigação de ser paga. Como o Governo Federal vem fazendo corte nos gastos é preciso que tenhamos uma ação política bastante efetiva para envolver os nossos deputados e senadores, o apoio do Governo do Estado e a gestão da Prefeitura de Dourados para assegurar o dinheiro”, afirmou Barbosinha.



O deputado explicou que o projeto prevê a execução de duas obras importantes para estruturar o aeroporto de Dourados. O montante para o alargamento da pista de pouso, decolagem e o pátio de manobra das aeronaves já estão assegurados e a obra, que será executada pelo Exército Brasileiro, deve ter início em breve.



Conforme informações obtidas pelo deputado com o comandante da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada general de brigada, Lourenço William da Silva Ribeiro Pinho, o projeto executivo da obra já está em fase de contratação e a medida em que eles forem sendo entregues a execução será imediata. Para Babosinha as frentes de trabalho deveriam seguir o mesmo rumo. "A obra da pista e do terminal devem ser feitas ao mesmo tempo", afirmou.



A falta de um representante de Dourados e região na Câmara dos Deputados é uma lacuna imensa para que recursos, vindos da União, cheguem ao município. "Por conta disso estamos propondo um diálogo intenso com a atual bancada federal. O meu discurso de hoje foi exatamente para chamar a atenção dos nossos deputados e senadores", alega o parlamentar.

