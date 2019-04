Barbosinha solicita pavimentação para Dourados

O deputado Barbosinha levou na última sexta-feira (12) ao secretário de Estado de Infraestrutura e vice-governador, Murilo Zauith, uma reivindicação para melhorar significativamente a logística para alunos que frequentam as aulas no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

Barbosinha disse que todo esforço necessário para que a rodovia estadual Nelson Moraes de Matos seja pavimentada e chegue até a rotatória da Avenida Perimetral Norte de Dourados – Ivo Anunciato Cersósimo será empenhado. O trecho também dá acesso ao distrito de Panambi e passa atrás do IFMS, ligando o perímetro até a parte já asfaltada do núcleo urbano da cidade.

De acordo com Barbosinha, este é um importante ponto de integração com o Instituto e vai contribuir com a logística para os estudantes de outros municípios como Fátima do Sul, Douradina e dos distritos de Vila São Pedro, Indápolis, Vila Vargas, Vila Formosa e Macaúba que, diariamente, se deslocam de suas casas para frequentar as aulas em Dourados.

Equipes de engenheiros da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) devem dar início aos estudos de viabilidade técnica do projeto imediatamente, por determinação do secretário Murilo Zauith que mostrou-se empenhado em dar encaminhamento a obra e executar o trajeto.

O encontro ainda teve a presença do vereador Madson e do ativista Franz Mendes, de Dourados.

