Barbosinha solicita R$ 30 milhões para governo federal

Da Redação com Assessoria

O deputado estadual Barbosinha (DEM-MS) solicitou durante vinda dos ministros Gustavo Canuto do Desenvolvimento Regional e Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento um montante de R$ 30 milhões para investir na mobilidade urbana em Dourados.

O valor, que faz parte do programa federal "Avançar Cidades", deve ser utilizado em pavimentação, recuperação asfáltica e drenagem em vias do município.

Barbosinha reforçou que está trabalhando em sintonia com a administração municipal da prefeita Délia Razuk para que os recursos sejam liberados.

“Estou empenhando todo esforço junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional e com a Caixa Econômica Federal na busca de melhorias, estou aqui e quero ajudar a minha cidade de Dourados a sair da situação em que se encontra e melhorar as condições de trafegabilidade e infraestrutura", explicou.

Segundo o parlamentar, os recursos estão cada dias mais escassos. A parceria com o governo federal é fundamental para ativar o desenvolvimento dos municípios

De acordo com a prefeita Délia Razuk, os recursos do "Avançar Cidades" serão utilizados para recapear parte das ruas Monte Alegre, Firmino Vieira de Matos, João Cândido Câmara, General Osório e Oliveira Marques e a pavimentação e drenagem de parte do Parque Jequitibás, Jardim Carisma (Vitória I e II) e Jardim Primavera.

Além da pavimentação e drenagem do loteamento Campina Verde e bairro Altos do Indaiá, visando alguns trechos onde há linhas de ônibus e criando novas rotas. Há também projeto para ligar os bairros com pavimentação asfáltica.

Na primeira fase do programa de Mobilidade Urbana os municípios de Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bonito, Ivinhema, Maracaju, Paraíso das Águas, Ponta Porã, Naviraí e Sonora terão projetos contemplados com R$ 75 milhões do "Avançar Cidades".

No encontro estava também a vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Tatiana Thomé, responsável por receber os projetos e liberar os recursos.

