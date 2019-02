Campo Grande receberá mais de 100 km de asfalto

Saiba Mais Geral Jardim Morenão recebe asfalto após seis anos de obras paradas

Investimentos no valor de R$ 202 milhões em pavimentação e recapeamento serão realizados ao longo de 2019 em Campo Grande. Serão 76 quilômetros de pavimentação e 30 quilômetros de recapeamento, abrangendo também drenagem, calçamento e sinalização. Deste recurso de 87%, R$ 186 milhões, são de financiamentos já contratados para aplicação do programa de Pavimentação e do Projeto de Mobilidade Urbana (PAC).

Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, os trabalhos de recapeamento da avenida Bandeirantes, a drenagem e pavimentação do Residencial Belinatte; Jardim Anache e Complexo Zé Tavares podem ser iniciados em março.

Os serviços do Complexo José Tavares (região do Nova Lima) continuam com investimento de R$ 18.146.238,82. O projeto prevê implantação de 4,3 km de drenagem, 14,12 quilômetros de pavimentação, 3,6 km de recapeamento, abrangendo ruas como o trecho final da avenida Zulmira Borba, asfalto das ruas Rosa Maria Lopes e Santo Augusto.

O Jardim Anache terá R$ 10.306.572,31 de investimento, está programada a implantação de 2,5 quilômetros de drenagem; 11 quilômetros de pavimentação, 4,6 km de recapeamento, além de calçadas. Entre as vias que terão o pavimento refeito está a rua Lino Villacha, principal acesso ao Hospital São Julião, para quem chega pela Avenida Cônsul Assaf Trad.

Neste mês deve ser lançada a licitação do Nova Lima etapa B, investimento estimado em aproximadamente R$ 26,8 milhões, cobrindo um perímetro de 20 quilômetros entre as ruas Marques de Herval, Zulmira Borba e Jerônimo de Albuquerque, parte mais alta do bairro.

As obras contam com apoio do Governo do Estado que liberou R$ 25 milhões para contrapartida das obras.

A conclusão das obras do Residencial Bellinatte , interrompidas há quatro anos, também estão previstas. Serão aplicados R$ 1.929.962,96 para fazer 640 metros de drenagem, 2,4 quilômetros de pavimentação, além do recapeamento da avenida Wanderlei Pavão.

O recapeamento da avenida Bandeirantes junto com as ruas Guia Lopes, Brilhante e Avenida Gunter Hans, integra corredor sudoeste do transporte coletivo; serão investidos R$ 8.121.306,90.

Frentes de drenagem e asfalto para 2019

Vila Nasser/Santa Luzia

Nova Lima etapa B

Recapeamento

Rua Bahia (licitação em andamento)

Avenidas Gury Marques,Costa e Silva, Marechal Deodoro

Obras com contratos assinados

Jardim Anache

Complexo José Tavares

Residencial Belinatte

Recapeamento da avenida Bandeirantes

