André confirma que desistiu de candidatura

O ex-governador André Puccinelli confirmou, durante reunião partidária nesta terça-feira (25), em Campo Grande, que optou por não se candidatar ao cargo de prefeito ou vereador neste ano e ficará de fora das eleições na Capital

“Não serei candidato a prefeito e, em consideração a eles [pré-candidatos a vereador] sequer serei candidato a vereador”, afirmou.

Puccinelli explicou que, inicialmente, sua candidatura contava com apoio das executivas nacionais do MDB, PL e Solidariedade, mas que após movimentações políticas internas e externas das siglas, a candidatura na Capital se tornou inviável sem tais apoios.

André ainda informou que o MDB ainda irá definir, por meio de consulta escrita, qual chapa apoiará durante o pleito eleitoral na Capital neste ano.

Apesar da desistência das eleições municipais deste ano, o ex-governador mostrou interesse em participar do pleito de 2026.

MDB vai continuar com suas pré-candidaturas

O presidente do MDB na Capital, o vereador Jamal Salem, afirmou que, apesar da desistência de Puccinelli, a sigla continuará na luta para eleger o maior número possível de vereadores na Capital e demais municípios do Estado.

Segundo o vereador, a previsão é que sem a candidatura de André, a sigla consiga eleger de 4 a 5 vereadores em Campo Grande.

