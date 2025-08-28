AO VIVO: CPMI do INSS realiza reunião e ouve depoimento de defensora pública

A comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) que investiga fraudes no INSS ouve nesta quinta-feira (28) a defensora pública Patrícia Bettin Chaves, da Defensoria Pública da União (DPU). Ela já atuava contra descontos irregulares em benefícios previdenciários antes da Operação Sem Desconto da Polícia Federal (PF), iniciada em abril.

Outra parte da reunião será secreta, para que os parlamentares ouçam o delegado responsável pela operação, Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi.

Na reunião, a CPMI votará mais de 65 requerimentos, incluindo pedidos da oposição para rastrear visitas de suspeitos ao Senado, à Câmara dos Deputados, ao INSS e ao Ministério da Previdência.

Entre os citados está Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, apontado como lobista e intermediador das fraudes. A convocação de Antunes foi aprovada na terça-feira (26), mas ainda não tem data definida para depoimento.

A comissão também pode analisar fraudes no crédito consignado, modalidade em que beneficiários do INSS tomam empréstimos com juros menores, pagos diretamente pelo desconto em seus benefícios.

Outros requerimentos solicitam informações a órgãos públicos ligados à Previdência Social e às investigações das fraudes, incluindo a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Dataprev, empresa estatal que presta serviços de tecnologia ao INSS.

A CPMI é presidida pelo senador Carlos Viana (PODEMOS/MG), com o deputado Duarte Jr. (PSB/MA) como vice-presidente e o deputado Alfredo Gaspar (UNIÃO/AL) como relator.

Parlamentares de Mato Grosso do Sul participam da comissão: os senadores titulares Soraya Thronicke (PODEMOS/MS) e Tereza Cristina (PP/MS), o senador suplente Nelsinho Trad (PSD/MS) e o deputado titular Beto Pereira (PSDB/MS).

A reunião da CPMI pode ser acompanhada ao vivo, veja:



JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também