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Política

Dagoberto Nogueira se filia ao PP e reforça articulação política para eleições em MS

Ato em Campo Grande reúne lideranças e marca avanço na formação de chapas do partido do governador Eduardo Riedel

31 março 2026 - 20h25Taynara Menezes e Sarah Chaves     atualizado em 31/03/2026 às 20h28
Dagoberto com Riedel durante ato de filiação. Dagoberto com Riedel durante ato de filiação.   (Reprodução )

O deputado federal Dagoberto Nogueira oficializou, na tarde desta terça-feira (31), sua filiação ao Partido Progressistas (PP), em evento realizado no Recanto Rattier, em Campo Grande. O ato reuniu lideranças políticas e marcou mais um passo na estratégia da sigla para as eleições deste ano.

Ao comentar a decisão, Dagoberto destacou que a filiação representa um alinhamento político e um compromisso com o futuro do Estado.

“A convite da senadora Tereza Cristina e do governador Eduardo Riedel, me filio ao Progressistas com o coração aberto e a certeza de que esse é o caminho para seguir trabalhando por quem mais importa: as pessoas. Mais do que uma escolha política, esse momento representa a união de forças em torno de um projeto maior, feito com diálogo, respeito e compromisso com o futuro do nosso estado”, destacou.

Além de dele, também passaram a integrar o partido o secretário da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, o secretário de Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, a jornalista Keliana Fernandes, a conselheira tutelar Maria Carolina Marquez Zamboni, Michelle Schlatter, Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues, da Rádio Hora, e Jorge Enfermeiro, vice-prefeito de Figueirão.

O evento contou com a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e da senadora Tereza Cristina, que destacaram a filiação como parte do processo de fortalecimento do Progressistas, partido que integra a base do governo estadual e deve disputar a reeleição.

Durante o ato, Riedel afirmou que a chegada de novos nomes, como Dagoberto, contribui para consolidar a base política e ampliar a competitividade da federação partidária. Segundo ele, o momento é de organização interna visando as convenções de julho, quando serão definidos os candidatos.

“O governo tem recebido apoios e quadros importantes para o processo eleitoral, está numa federação junto com a União e somando alianças importantes do ponto de vista partidário”, declarou.

O governador também ressaltou a importância de estruturar chapas fortes para o Legislativo. “É muito importante que no processo democrático a gente forme boas bancadas de deputados estaduais e federais”, completou.

A senadora Tereza Cristina destacou que a filiação faz parte de uma estratégia maior de construção política e formação de uma chapa competitiva dentro da federação. “O nosso desafio é montar uma chapa competitiva, para que possamos eleger o nosso governador e nossos candidatos a deputados federais e estaduais”, afirmou.

Ela também comentou sobre as expectativas da legenda nas eleições, reconhecendo o limite de vagas no Estado. “A gente tem uma ideia de, no mínimo, dois deputados federais progressistas na federação, e podemos fazer o terceiro”, disse.

Sobre a disputa ao Senado, a senadora reforçou o alinhamento do grupo político. “O nosso candidato a senador é o Reinaldo Azambuja”, pontuou.

A filiação de Dagoberto Nogueira ao Progressistas reforça o movimento de articulação política em Mato Grosso do Sul, em um momento considerado decisivo para a formação de chapas e definição de candidaturas para o pleito deste ano.

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