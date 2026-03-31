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Política

Lula confirma Alckmin como pré-candidato para cargo de vice

O presidente também indicou que ao menos 18 ministros devem deixar o governo

31 março 2026 - 12h12Sarah Chaves, com CNN
Geraldo Alckmin e LulaGeraldo Alckmin e Lula   (Ricardo Stuckert)

Durante uma reunião ministerial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta terça-feira (31), que Geraldo Alckmin, será novamente pré-candidato a vice-presidente em sua chapa na disputa pela reeleição.

Segundo Lula, Alckmin deixará o comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) dentro do prazo de desincompatibilização, que exige a saída de ministros até 4 de abril para participação nas eleições. A regra não se aplica aos cargos de presidente e vice-presidente. “Ele vai ter que deixar porque será candidato a vice-presidente outra vez”, afirmou.

O presidente também indicou que ao menos 18 ministros devem deixar o governo para disputar cargos eletivos. Entre eles, estão nomes como Simone Tebet e Marina Silva, que também precisarão se desincompatibilizar.

Para evitar descontinuidade administrativa, Lula afirmou que os secretários-executivos devem assumir interinamente as pastas. É o caso do Ministério da Fazenda, que passa a ser comandado por Dário Durigan, e da Casa Civil, que será chefiada por Miriam Belchior, substituindo Rui Costa.

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