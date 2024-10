Após atentado, prefeita de Jardim e Paulo Corrêa aparecem com colete à prova de balas

Após o atentado contra a residência da prefeita e candidata à reeleição de Jardim, Clediane Matzenbacher (PP), o 1º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado Paulo Corrêa (PSDB), reforçou sua segurança em visita ao município, chegando a usar um colete à prova de balas.

O pedido do uso do colete foi feito formalmente ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, em razão do ataque sofrido pela prefeita. Na noite do último domingo (29), a residência onde Clediane mora com a família foi alvejada com seis disparos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Para Paulo Corrêa, o atentado “é uma demonstração clara de violência política de gênero contra uma liderança que tem trabalho prestado pelo município e um verdadeiro ataque à Democracia, que não pode ser tolerado em hipótese alguma”.

“Esse recado será respondido nas urnas. O povo de Jardim não se intimida, e vamos pra cima. Quem tenta ganhar no medo é porque sabe que vai perder no voto”, afirmou o deputado.

Apesar do atentado, a prefeita cumpriu com compromissos eleitorais e, também portando colete a prova de balas, se encontrou com moradores e apoiadores.

“O que me indigna é que vivemos em uma democracia. Em pleno 2024, pessoas agem de forma nojenta, esdrúxula e criminosa como essa. Não é apenas uma questão de divergência política, é uma tentativa de calar todas as mulheres que acreditam na boa política, na política do bem”, desabafou.

