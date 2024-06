Argentina analisará pedidos de refúgio dos foragidos do 8 de janeiro

Nesta segunda-feira (10), o porta-voz do governo da Argentina, Manuel Adorni, disse que pedidos de refúgio ao país feitos por foragidos dos ataques às sedes dos Três Poderes do Brasil em 8 de janeiro do 2023, serão analisados individualmente e de acordo com a lei.

A Polícia Federal brasileira confirmou que pelo menos 48 foragidos estariam na Argentina, mas autoridades consideram que mais condenados possam ter fugido para o país vizinho.

“Se efetivamente houver na Argentina criminosos no sentido que você menciona, o caminho legal correspondente será seguido”, disse o porta-voz à CNN.

De acordo com o Adorni, os pedidos de refúgio serão avaliados, caso a caso, pela Comissão Nacional de Refugiados (Conare).

