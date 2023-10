Assembleia instala Frente Parlamentar Pró-Vida

No mesmo dia em que a Câmara de Vereadores de Campo Grande discutiu a importância das ações de valorização à vida, ressaltando o Dia do Nascituro e a Semana da Vida, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul oficializou a criação da Frente Parlamentar Pró-Vida em Defesa da Vida desde a sua Concepção.

O grupo de trabalho foi instituído pelo Ato da Mesa Diretora 52/2023, publicado no Diário Oficial do Legislativo na quinta-feira (5).

Integram a Frente Parlamentar os deputados estaduais: coordenador Rafael Tavares (PRTB), Coronel David (PL), João Henrique (PL), Junior Mochi (MDB), Lia Nogueira (PSDB), Mara Caseiro (PSDB), Marcio Fernandes (MDB), Neno Razuk (PL), Professor Rinaldo Modesto (Podemos), Roberto Hashioka (União) e Zé Teixeira (PSDB).

A Frente Parlamentar tem como objetivo a defesa da vida, desde a sua concepção, e o combate à prática do aborto. Além disso, dentre outras finalidades estão a fiscalização, a conscientização e a promoção de políticas públicas em proteção ao direito à vida das gestantes e do nascituro, no Estado de Mato Grosso do Sul.

A existência formal do grupo de trabalho coincidirá com o mandato da Mesa Diretora da 1ª e 2ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura.

