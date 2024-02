Operação da PF investiga assessor de Carla Zambelli

Carla Andréa, com UOL

A Operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal, que já resultou na apreensão do passaporte de Jair Bolsonaro (PL), e na proibição da comunicação entre ele e seus aliados, apurou também, uma tentativa de gol de Estado vinda do ex-presidente com seus companheiros, incluindo o assessor da deputada federal Carla Zambelli (PL).

Após a derrota de Bolsonaro para Luís Inácio Lula da Silva (PT), nas eleições presidenciais de 2022, Jean Hernani Vilela tentou promover um ambiente para golpe repassando informações falsas para as pessoas duvidarem das urnas eletrônicas e todo o processo eleitoral, objetivando a contestação do resultado.

O assessor de Carla Zambelli ainda divulgou um vídeo na internet, na qual Fernando Cerimedo, consultor político na Argentina que atuou na campanha do presidente argentino Javier Milei, eleito em dezembro de 2023, trazia informações falsas sobre a vulnerabilidade do processo eleitoral brasileiro.

Segundo a PF, o vídeo foi postado através do sistema de compartilhamento de arquivos e o assessor do Palácio do Planalto, Tércio Arnaud Tomaz, foi o responsável por divulgar o endereço de acesso.

Em nota, a defesa de Carla Zambelli disse que o assessor não trabalhava no gabinete da deputada no período do ocorrido, e que por isso o ato não é de conhecimento dela. Jean Hernani foi nomeado em 2023.

