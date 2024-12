Avaliação positiva de Governo turbina pretensões de Caiado

O índice divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta semana, mostra crescimento de aprovação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) que alcançou 84,3% das avaliações positivas.

No último levantamento, realizado pelo mesmo instituto em dezembro de 2023, o governador registrava 81,4% de aprovação.



Gestão de Caiado foi classificada como 'ótima/boa' por 75,9% dos entrevistados, sendo (36,1%) ótima e 39,8% 'boa'. Outros 15,1% avaliaram como 'regular', enquanto apenas 3,2% consideraram a gestão 'ruim' e 4,3% a avaliaram como 'péssima'.



Em um levantamento para presidente da República, 54% dos goianos escolheram Caiado, o presidente Lula aprece em segundo lugar com 14,7% dos votos, seguido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 12,3%. Simone Tebet (MDB) aparece com 4,3%; Ciro Gomes (PDT), com 2,1%; e Romeu Zema (Novo), com 1,1%.



Os bons números do governador Ronaldo Caiado em Goiás, alimentam as pretensões do mandatário goiano, de se tornar candidato a presidente da república em 2026. O grande desafio de Caiado é como capilarizar sua capacidade de administrar nacionalmente, mas o último levantamento da Paraná Pesquisas comprova seu bom

desempenho.



Foram ouvidos 1.684 eleitores em 77 municípios de Goiás entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro. O levantamento tem nível de confiança de 95%, a margem de erro é de 2,4 pontos percentuais.

