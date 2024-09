Beto Pereira assina impeachment contra Alexandre de Moraes

O deputado federal e candidato à prefeitura Beto Pereira (PSDB) foi um dos nomes que assinou o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O documento foi entregue na sexta-feira (9) pela bancada de oposição do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diretamente nas mãos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e conta com apoio de 151 deputados.

Deputados que assinaram impeachment de Moraes são do PL ou ligados à sigla

Dos oito deputados da bancada sul-mato-grossense, quatro parlamentares, todos do PL ou de siglas ligadas ao partido, que é o principal nome da oposição contra o governo Lula, assinaram o pedido de impeachment contra o ministro.

Além de Beto Pereira, os deputados Dr. Luiz Ovando (PP), Marcos Pollon (PL) e Rodolfo Nogueira (PL) assinaram o documento. Camila Jara (PT), Dagoberto Nogueira (PSDB), Geraldo Resende (PSDB) e Vander Loubet (PT) não assinaram o pedido.

